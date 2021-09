Inter, mercato ottimo in attacco: “Prima ‘solo’ la LuLa, ora Inzaghi ha tre punte top”

Perdere un top come Lukaku non è una buona notizia per nessuno. Ma, in compenso, a Milano sono arrivati 2 ottimi elementi come Dzeko e Correa

Marco Macca

Perdere un top come Romelu Lukaku non è una buona notizia per nessuno. Nemmeno, ovviamente, per l'Inter, che sulle giocate e sui gol del belga ha costruito l'architrave dello scudetto. Ma, in compenso, a Milano sono arrivati due ottimi elementi come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Due acquisti che offrono maggiori soluzioni a Inzaghi, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Le ultime due stagioni sono filate via tra ammirazione e terrore. Ovvero l’ammirazione per una coppia, formata da Lukaku e Lautaro, largamente la migliore del campionato. E il terrore che uno dei due si fermasse per infortunio. Dietro la Lu-La c’è stato poco o nulla, Sanchez non si offenda. Ora non è più così. Inzaghi ha in teoria tre calciatori che può alternare senza che il tasso tecnico scenda: Dzeko-Lautaro, Lautaro-Correa, Dzeko-Correa. I tre hanno caratteristiche diverse, ma le combinazioni funzionano in ogni caso: è qui che il mercato dell’Inter merita un voto alto".