Mercato, Padelli lascia l’Inter a zero: firmerà un biennale con l’Udinese

Il portiere giocherà alla Dacia Arena nelle prossime due stagioni: la notizia di Gianluca Di Marzio

Il prossimo 30 giugno terminerà l'avventura di Daniele Padelli con la maglia dell'Inter. Il portiere lascerà infatti i nerazzurri a parametro zero ed è pronto a firmare con il suo nuovo club. Scrive Gianluca Di Marzio: "Le squadre stanno già lavorando per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione e in quest'ottica è da considerare l'ormai prossimo nuovo acquisto dell'Udinese. Il club bianconero ha infatti ormai trovato l'accordo per Daniele Padelli, portiere il cui contratto con l'Inter scadrà al termine della stagione in corso e che si appresta a firmare un biennale con la sua nuova società".