Mercato, per il post-Benzema il Real Madrid punta tutto su Harry Kane

E ora tutto su Harry Kane. Ufficiale l'addio di Karim Benzema, il Real Madrid si muove per individuare il sostituto e secondo i media spagnoli il prescelto è il 29enne attaccante inglese del Tottenham, in scadenza nel 2024. Primo sponsor di Kane è Carlo Ancelotti, che vede nel bomber degli Spurs un attaccante già pronto all'uso e con davanti 3-4 stagioni ad alti livelli. Non sarà facile trattare con Daniel Levy, che però preferirebbe cederlo all'estero che a una diretta rivale in Premier.