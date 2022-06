Mercato, la Roma va oltre Mkhitaryan: preso Matic a parametro zero

Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024

La Roma va oltre Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno si è promesso all'Inter e i giallorossi si sono già mossi per trovare il suo successore: si tratta di Nemanja Matic, centrocampista classe '88 che si svincolerà dal Manchester United. Il serbo, come riporta Gianluca Di Marzio, arriverà a zero: "Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, quindi, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Roma".