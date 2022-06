Mercato, Sabatini: “Per Dybala l’unica possibilità concreta è l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma e del futuro di Paulo Dybala: "Per Dybala l’unica possibilità concreta è l’Inter. Il corteggiamento Marotta è attivo da troppo tempo, almeno gennaio. Cristante e Matic sono più o meno lo stesso ruolo mentre Frattesi è diverso è più di corsa. Il giocatore non so però quanto possa cambiare il centrocampo".