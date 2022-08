Mercato Inter, siparietto a Sky. Marotta davanti al microfono: “La notte porta consiglio…”

Sarà una notte di decisioni sul mercato per l'Inter, tra uscite ed entrate. La cessione di Robin Gosens al Bayer Leverkusen sembra sempre più vicina, con Borna Sosa nome forte per sostituirlo. In più, Simone Inzaghi ha chiesto a gran voce davanti ai microfoni un difensore centrale, dopo che si è bloccata la trattativa per Acerbi, che sembrava già chiusa.