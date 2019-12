Inter, due obiettivi nel mirino di Marotta e Ausilio. Ma Conte ne vorrebbe anche un terzo…

“Conte ha recuperato Borja Valero e Candreva , potrebbe avere per la panchina alcuni degli infortunati, vedi Sensi e Gagliardini . In piena emergenza contro un Genoa alla disperata ricerca di punti, dovrà fare l’ultimo sforzo per completare l’ottimo avvio di stagione. Vincere, oltre a tornare in vetta alla classifica, significherebbe cancellare il solito dicembre negativo, andare in vacanza col sorriso. Sapendo che dopo la sosta rientreranno tanti degli assenti che hanno condizionato gli ultimi due mesi e, perché no, convincere ancora di più il club ad accontentare il tecnico nelle sue richieste-necessità. Che l’Inter vada rinforzata per duellare con la Juventus fino a maggio è indubbio”, spiega Tuttosport.

“Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino un esterno sinistro ( Marcos Alonso davanti a Darmian ) e un centrocampista ( Vidal e poi De Paul , mentre di Kulusevski parliamo nella pagina a fianco), ma il tecnico gradirebbe anche un vice- Lukaku come Giroud che l’Inter però prenderà solo se Politano dovesse andare via. Operazioni che l’Inter vorrebbe effettuare in prestito con diritto di riscatto e finanziare, parzialmente, con la cessione di Gabigol al Flamengo (i brasiliani stanno ancora cercando di avere uno sconto sui ventidue milioni pattuiti di base nelle scorse settimane)”, aggiunge il quotidiano.