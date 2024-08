In merito spiega Calciomercato.com: "La scelta di andare su un profilo giovane racchiude due esigenze:ringiovanire un po’ il reparto e mettere a disposizione di Inzaghi una risorsa che non crei problemi nel giocare un po’ di meno. Giovane, di piede mancino e dal valore di circa 7-10 milioni: questo l’identikit del mister X che l’Inter ha in mente per la propria difesa".