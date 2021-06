Mercato, Venerato: “Emerson Palmieri? Il Napoli ha un sogno per lui: eccolo”

L'indiscrezione svelata dal giornalista: "Il club di De Laurentiis sogna che il Chelsea di Abramovich allunghi il contratto di Emerson per un motivo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato così del futuro di Emerson Palmieri, obiettivo dell'Inter e anche degli azzurri per la fascia sinistra: "Il Napoli ha un sogno di mercato per questa campagna trasferimenti estiva, vi spiego i dettagli. Il club di De Laurentiis sogna che il Chelsea di Abramovich allunghi il contratto di Emerson, oggi in scadenza nel 2022, così da poterlo prendere in prestito oneroso".