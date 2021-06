Merckx: “Martinez gioca troppo in difesa. Col Portogallo Lukaku non si è mai visto!

Il grande ciclista belga Eddie Merckx ha parlato del suo Belgio e della sfida con l'Italia nei quarti dell'Europeo

«Da lontano. Il Belgio non mi convince, non fa un gioco moderno. Vince, accontentiamoci. L’unica squadra che ho visto giocare bene è l’Italia. Immobile, Insigne... Gli altri non li conosco bene. Ma non contro l’Austria, lì ha fatto un po’ fatica».