Conte: “Lukaku forza della natura, fa reparto da solo. Danimarca? Che regalo per Eriksen”

"Contro il Belgio ce la giochiamo alla pari, possiamo metterli in grande difficoltà, batterli ed andare avanti. Anticipato questo, riavvolgo il nastro per qualche valutazione generale su un evento, questo Europeo itinerante, che ha per tutti un significato non solo sportivo, ma di ripartenza e ritorno alla normalità dopo l’ultimo anno e mezzo di pandemia. La presenza del pubblico sugli spalti, in alcuni casi addirittura con stadi pieni, ci ha fatto improvvisamente riassaporare emozioni che sono l’essenza del calcio e avevamo sempre dato per scontate. So per esperienza diretta cosa vuol dire giocare in uno stadio vuoto, senza la presenza del pubblico e quanto sia più complicato tenere alte la tensione, la concentrazione e l'adrenalina di una squadra. Risentire il rumore di cori e boati, rivedere giocatori esultare sotto curve e tribune, ascoltare gli inni cantati da atleti e tifosi è impagabile".