Gianni Di Marzio ha parlato durante la trasmissione ‘Maracanà‘, a TMW Radio, del futuro di Dries Mertens, in scadenza a fine stagione con il Napoli e nel mirino dell’Inter: “Il giocatore per me vuole restare, si sente legato ai tifosi e alla città. Io ci punterei ancora, è veloce e sa fare gol. Può ancora giocare 2-3 anni alla grande“