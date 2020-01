Mertens, gli agenti tentano di piazzarlo già ora. L’Inter ci ha provato, è in corsa per…

Continua l’incognita sul futuro di Dries Mertens. Il centravanti belga andrà in scadenza col Napoli al 30 giugno e sembra che il suo futuro sia lontano dal San Paolo. L’Inter è sulle sue tracce per prenderlo a zero a fine anno, ma occhio alle sorprese: “Gli avvocati che ne curano gli interessi – si legge sul Mattino – sperano in un colpo di coda nel mercato di gennaio: ma al momento nessuno ha ancora bussato alla porta del Napoli. Il prezzo per darlo via? Ovvio che pesa molto nella valutazione il fatto che a giugno si libera a parametro zero. Sarà uno degli affari dell’ estate.

Insomma, per 7-10 milioni Mertens potrebbe essere ceduto già in questa sessione invernale, senza che De Laurentiis alzi un muro. Ma al netto del suo poco entusiasmo ad andare via da quella che considera la sua seconda città del cuore, bisogna attendere i prossimi giorni e il lavoro dei numerosi intermediari che, in queste frenetiche ore, stanno provando a piazzare Mertens in Premier o in Liga (l’Inter ci ha provato e resterebbe in corsa per giugno). La Cina è sfumata per via della rivoluzione nei regolamenti del governo di Pechino che ha imposto un tetto agli stipendi per gli stranieri (3,5 milioni di euro) e questo salary cap mette in fuga i big: a queste cifre resterà in Europa”.