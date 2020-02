Il Napoli in apprensione per Mertens: il belga salta il Torino, a rischio anche per l’Inter

Gennaro Gattuso potrebbe perdere Dries Mertens per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. L’attaccante belga si è infortunato nella gara contro il Barcellona, toccato duro da Busquets. Mertens è stato sottoposto a esami strumentali e l’esito parla di “forte trauma contusivo alla caviglia destra”. “In mattinata, il giocatore ha già svolto delle terapie, mentre la situazione verrà valutata nei prossimi giorni. Pare improbabile che possa recuperare in tempo utile per giocare contro il Torino. Lo staff medico della società proverà a rimetterlo in sesto per la partita di ritorno della semifinale di coppa Italia, che si giocherà giovedì 5 marzo contro l’Inter. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per la gara di ritorno a Barcellona che si giocherà il 18 marzo“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)