Inter, messa in lista una punta in partenza: “Marotta e Ausilio valuteranno con Conte”

Si ripropone in casa nerazzurra un nome per l'attacco già fatto nei mesi scorsi: il club farà le valutazioni quando sarà risolta l'incertezza societaria

Uno dei ruoli che l'Inter dovrà giocoforza rinforzare nella prossima sessione di mercato è sicuramente quello del vice-Lukaku. I nerazzurri hanno infatti bisogno di una punta di livello che possa far rifiatare il belga, dando però il suo contributo a livello di gioco e di realizzazione.

E ritorna il nome di Divock Origi , che in estate lascerà con ogni probabilità il Liverpool: " Il suo profilo è stato offerto a Marotta e Ausilio - spiega Calciomercato.com -, che hanno messo il nome sulla lista e, una volta che sarà risolta la situazione societaria, si siederanno intorno a un tavolo con Conte per scegliere il rinforzo migliore.

L'Italia è un Paese che gli piace, ma occhio alla concorrenza. Il Borussia Dortmund ci pensa in caso di addio di Haaland e secondo la stampa tedesca è pronto a presentare un'offerta di 15 milioni di euro per portarlo al Signal Iduna Park. Una cifra ragionevole, così come lo è il suo ingaggio, inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione. Origi ora è finito nel dimenticatoio, puntare su di lui potrebbe essere una piacevole sorpresa", conclude il portale.