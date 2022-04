Messaggero: “Lazio, occhi puntati su Vecino a zero e su Pinamonti”

Per il vice Immobile Sarri sogna di riabbracciare Mertens. Tra le nuove leve invece i fari sono puntati su Pinamonti

Sarà probabilmente rivoluzione in casa Lazio la prossima stagione. Il club biancoceleste sta infatti programmando il mercato estivo e tra i vari obiettivi, spiega Il Messaggero, ci sono due calciatori di proprietà dell'Inter: "L'eventuale cessione di Milinkovic senza contropartite (almeno 70 milioni di euro) comporterebbe l'affondo su uno tra Maxime López e Vitinha per sostituire Leiva. Sulle mezzali fari puntati sui parametri zero Vecino e Allan (pronto a svincolarsi dall'Everton). Per il vice Immobile Sarri sogna di riabbracciare Mertens anche se pesa la carta d'identità come per Caputo. Tra le nuove leve invece i fari sono puntati su Pinamonti. Una lista destinata ad allungarsi".