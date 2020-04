Messaggero – Ripresa della Serie A, sì o no? Inter e Juventus nel partito del…

In queste ore è stato svelato il protocollo presentato dalla Figc al Governo contenente le disposizioni indispensabili per poter far ripartire il campionato di Serie A. Ma qual è lo schieramento dell’Inter in merito alla ripresa? Il Messaggero scrive: “Cairo e Cellino guidano il partito del no che nell’oscurità abbraccia anche a Juve e Inter. Lotito, invece, è da sempre il fautore della ripresa. Poi ci sono le lotte dei dimenticati della serie B, della C e della lega dilettanti. Infine c’è il presidente della Figi ci, gravina, che gioca il rischia tutto della ripartenza. Una decina di club – invece – vorrebbero mettere nero su bianco determinati paletti senza i quali di ripartire non se ne parla”.