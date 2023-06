UFFICIALE / Messi: “Vado all’Inter Miami, non torno al Barça. Un altro club europeo…”

"Vado all'Inter". E detta così potrebbe piacere tanto ai tifosi nerazzurri. Ma le parole di Messi hanno avuto un altro suono: "Vado all'Inter Miami e non torno al Barcellona". Perché da quando ha lasciato il PSG, dopo aver portato a termine il suo contratto biennale, si parlava di un suo rientro in Spagna, nel club che per anni è stato casa sua. Ma evidentemente, l'argentino ritiene chiusa la storia in blaugrana, anche perché i problemi economici del club lo avevano fatto partire e gli hanno impedito di tornare anche questa volta, e ha optato per una nuova esperienza dopo quella parigina. Non l'Arabia come ha scelto Ronaldo, ma l'America, l'MLS.