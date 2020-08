Messi via dal Barça, dopo Puyol arriva l’applauso virtuale di Suarez

Messi ha fatto sapere al Barcellona di voler lasciare tutto e cominciare una nuova vita. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Ed è arrivato pure all’orecchio di Puyol uno della vecchia guardia blaugrana, ex compagno dell’argentino ed ex capitano storico del Barça. “Tutto il mio appoggio e la mia ammirazione”, ha scritto su Twitter.

E poco dopo è arrivato pure l’applauso virtuale di Luis Suarez, attaccante uruguaiano che accanto a Messi ha giocato per anni e adesso è stato messo alla porta dalla dirigenza e da Koeman, il nuovo allenatore.