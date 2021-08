In Spagna – Aguero al lavoro col Barça, Messi no. “Questione formale”

Gli altri giocatori che hanno disputato la Coppa America saranno a disposizione di Koeman da domani. La Pulce no e il motivo è piuttosto semplice

Aguero (Argentina) ed Emerson Royal (Brasile) saranno a disposizione del Barcellona a partire dal due agosto. Come Lautaro, i giocatori reduci dalla Coppa America hanno avuto vacanze prolungate. Tra di loro c'è anche Messi. Ma a quanto pare lui invece non tornerà al lavoro domani. "Il motivo - spiega il Mundo Deportivo - è che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto col Barcellona. Per una questione formale quindi nell'ambiente blaugrana si esclude che il calciatore raggiunga le strutture del Barça per allenarsi. Al momento non c'è nessun legame contrattuale con il Barcellona".