Messi: “Barcellona è casa mia, amo questa città anche se mi manca moltissimo…”

“Si vive bene a Barcellona, non è vero? Sì, è la verità. E anche molto bene. Amo Barcellona anche se mi manca moltissimo Rosario. Barcellona è casa mia, sono stato qui più tempo che in Argentina. Mi piace Barcellona, la città in cui vivo, Castelldefels, e sto vivendo una vita che mi piace molto”.

Intervenuto a Mundo Deportivo, Leo Messi ha risposto così alla domanda sul suo presente a Barcellona. Nelle ultime settimane si è parlato di un addio tra l’argentino e la società blaugrana con l’Inter tra le squadre in lizza per un colpo che avrebbe dell’incredibile.