Sport – Messi, Inter e PSG ipotizzano vada al City. Che ha già pronta l’accoglienza

“Il Manchester City si muove in caso riuscisse ad avere il via libera per avere Leo Messi. PSG e Inter ipotizzano che se l’argentino se ne andrà sarà per ricongiungersi con Guardiola”. Il quotidiano spagnolo Sport si riferisce al possibile addio dell’attaccante al Barcellona. Mai come ora, dopo il fax che il giocatore ha inviato ai dirigenti blaugrana, la sua partenza è possibile e il club inglese è pronto a prenderlo. Le concorrenti, secondo questa versione, sarebbero già piuttosto rassegnate sulla destinazione futura di Lionel. Il City aspetta che sia Messi a risolvere il suo contratto col Barça, non vuole incappare in problemi legali. Però il club inglese è già talmente avanti in questa trattativa da pensare al poi.

Si stanno già curando i dettagli dell’arrivo del calciatore. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler, il primo a parlare dell’addio del campione, il club inglese ha chiesto ad una casa di produzione di iniziare a raccogliere immagini d’archivio di Messi per il video di presentazione. Insomma ci si prepara ad una vera e propria cerimonia d’accoglienza per il 10 più sognato. Magari i tempi per prenderlo saranno lunghi, ma non si vuole lasciare nulla al caso. Appena arriverà l’accordo, sarà accolto con tutti gli onori del caso.

(Fonte: sport.es)