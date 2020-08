Sport – Messi, la decisione di lasciare il Barça è irreversibile. Non torna indietro neanche se…

Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona e niente e nessuno gli farà cambiare idea. Il quotidiano Sport sottolinea come non sia un capriccio o una finta per portare alle dimissioni di Bartomeu. È una decisione ponderata dalla quale non tornerà indietro. “Nemmeno le ipotetiche dimissioni del presidente (come sostenuto dall’opposizione e da parte dell’ambiente blaugrana) potrebbe ribaltare la situazione : la decisione di Messi è irreversibile e l’unica soluzione rimasta per il club è quella di negoziare un trasferimento”.

Messi pensa di potersi liberare ancora, nonostante la clausola rescissoria sul suo contratto sia scaduta il 10 giugno. Con il lockdown e la fine della stagione spostata al 23 agosto, gli avvocati della Pulce credono di poterla rendere ancora valida.

(Fonte: Sport.es)