Lionel Messi lascerà il Barcellona: una notizia che ha scosso la Spagna e tutto il mondo del pallone. Marcelo Bechler, giornalista brasiliano che per primo parlò della decisione del fuoriclasse argentino di cambiare aria, conferma le sue parole, e aggiunge che la scelta sul prossimo club è già stata effettuata: “Messi vuole giocare per il Manchester City. Considera l’addio al Barcellona come qualcosa che fa male all’anima, ma sente che si èarrivati alla fine di un ciclo“.