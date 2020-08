Barça, altro colpo per Messi: Ansu Fati saluta il fratello procuratore e passa a Mendes

Non è per nulla un momento facile, quello che Lionel Messi sta vivendo al Barcellona. Preso tra pensieri e un futuro ancora tutto da scrivere (mentre l’Inter sogna), l’attaccante argentino deve incassare un altro duro colpo. Il giovane compagno di squadra Ansu Fati, infatti, come riportato da Mundo Deportivo ha deciso di cambiare procura e ‘voltare le spalle’ al fratello della Pulce, Rodrigo. Il talento della Cantera blaugrana avrebbe infatti scelto di separarsi dal vecchio agente e passare all’agenzia di Jorge Mendes.

Che, beffa delle beffe, è anche l’agente dell’acerrimo nemico di Messi, Cristiano Ronaldo. Segno di un periodo davvero buio. Che potrebbe anche portarlo a considerare un futuro lontano da Barcellona…

(Fonte: Mundo Deportivo)