Gds: “Messi, la cronaca di Milano dà un indizio importante. Inter, sogno possibile perché…”

E’ tema di strettissima attualità in Catalogna ma anche in Italia il futuro di Lionel Messi. La Pulce non sembra più felice come una volta a Barcellona e sembra che questa sia l’estate giusta per vederlo con un’altra maglia. Spiega Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport: “Il romanzo Messi è davvero avvincente, ogni giorno un capitolo nuovo: da Barcellona la cronaca ci dice che la giunta direttiva blaugrana ha deciso di estromettere Abidal, cioè il nemico di Leo Messi. E questo è un punto a favore del partito di chi vuole Leo Messi a vita in blaugrana.

Il futuro però è ancora ricco di incertezze perché c’è il PSG all’orizzonte, c’è il Manchester City di Guardiola e soprattutto c’è l’Inter, perché la cronaca milanese ci dà un altro indizio davvero interessante: Jorge Messi il sei giugno aveva ottenuto la residenza a Milano perché ha acquistato un immobile proprio di fronte alla sede dell’Inter. Ma non si è fermato a questo, perché nel frattempo l’attivissimo padre ha ottenuto dalla Camera di Commercio la Partita Iva: quindi lui avrà un’attività vera e propria a Milano.

Ma in conto diretto o per conto del figlio? Questo è un passaggio importante, è la riprova che la famiglia Messi a Milano vuol metterci radici e non soltanto per gli sconti fiscali. Ecco perché tutta l’operazione che Zhang sta avviando e con tutto il lavoro fatto in Cina in questi mesi può davvero portare al grande sogno. E’ una strada appena iniziata, però l’Inter in partita c’è“.