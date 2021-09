Messi: “La Coppa America un sogno. Alcuni giornalisti mi hanno trattato come un fallito”

Per la prima volta il giocatore parla della vittoria dell'Argentina in Coppa America

Per la prima volta Leo Messi parla della vittoria dell'Argentina in Coppa America. Ai microfoni della ESPN, l'argentino si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: "Quando abbiamo vinto, non potevo crederci. L'ho sognato così tanto che non capivo nemmeno cosa stesse succedendo. Finalmente una vacanza felice dal primo all'ultimo giorno, ho sempre giocato senza raggiungere l'obiettivo e i primi 15 giorni sono stati amari".

"Alcuni giornalisti mi hanno trattato come un fallito e che non sentivo la maglia. Dobbiamo iniziare riconoscendo che non siamo i migliori al mondo e nemmeno i peggiori. Scaloni? Ha un grande merito per tutto questo. È stato lui a prendere la Nazionale in un momento difficile, ci ha creduto e piano piano ha costruito. Ha sempre saputo quello che voleva".