Messi: “Due magliette non ho chiesto e mi sono pentito”. Ed è quella di due ex Inter

L'attaccante argentino ha rivelato di non aver mai chiesto le maglie di due ex grandi giocatori nerazzurri

Potrebbe avere una delle collezioni di maglie da calcio più imponenti al mondo. Ma in quella di Lionel Messi ne mancano due che rimpiange di non aver chiesto Ed è la maglia di due ex Inter: «Mi dispiace di non aver chiesto prima le maglie ai giocatori con cui ho giocato in passato nella mia carriera. Ronaldo (il Fenomeno che ha incontrato nel 2015 in Liga durante El Clasico) e Roberto Carlos, per esempio. Dico che oggi mi piacerebbe avere quelle maglie».