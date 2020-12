Inter, che Messi fosse un pallino di Moratti si sapeva. Quello che non si sapeva…

Il nome di Messi accostato all’Inter ha fatto notizia per settimane. Mentre allenatore e dirigenti tenevano tutti con i piedi per terra risuonava quel mantra nell’aria che diceva: “Il padre a Milano, magari il sogno può diventare realtà”. Nulla di fatto. Pura illusione. Ma non è la prima volta che l’argentino si avvicina ad un trasferimento ad Appiano Gentile. Anzi, se questa volta si è trattato in fondo solo di chiacchiere, c’è stato un tempo in cui la Pulce ha rischiato di vestire per davvero la maglia nerazzurra.

“Che Messi fosse un vecchio pallino di Massimo Moratti era un fatto risaputo, ma che il presidente dello storico triplete nerazzurro si fosse presentato con un’offerta da capogiro nella sede del Barça, per portare la Pulce all’Inter, 14 anni prima del tentativo della scorsa estate di Steven Zhang, lo scopriamo solo ora”, sottolinea il Corriere dello Sport. E si è saputo grazie all’ex presidente blaugrana Laporta che ha spiegato: «Nel 2006, Moratti si è presentato qui e mi ha offerto 250 milioni di euro per Messi». Come sarebbe andata se davvero l’attaccante fosse arrivato a Milano non lo sapremo mai. Ma date tutte le vittorie arrivate in quegli anni, forse, non è nemmeno così importante saperlo.

(Fonte: Corriere dello Sport)