“Il City ne approfitta. Già ci sono stati contatti tra Messi e il club inglese, che offre tre anni… Ma l’operazione è difficile. L’Inter resta in secondo piano e il PSG fa finta di nulla. Il Barcellona non si arrende: “Non prendiamo in considerazione il suo addio”. Leo vuole presentarsi lunedì agli allenamenti. L’opposizione ha presentato una mozione di sfiducia contro Bartomeu“. È questo il titolo in prima pagina del quotidiano spagnolo Marca.