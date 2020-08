La Naciòn, la confessione di Messi: “Vado al City”. Ma il padre smentisce: “È falso”

Nella giornata di oggi La Nacìon ha riportato alcune dichiarazioni di Messi estrapolate da un audio in cui il giocatore dichiarava la sua decisione di lasciare il Barça per accasarsi al City. “Ho deciso con Antonela di lasciare il Barça. Mi fa male l’anima, ma è così. Il ciclo è concluso. Parlerò con Pep in modo che possa organizzare il mio arrivo al City. Il calcio è spettacolare e si adatta a quello che voglio“. Era questo il contenuto dell’audio, rivelatosi poi un fake. È lo stesso padre del giocatore, Jorge Messi, a smentire attraverso una Stories su Instagram: “Ciao La Nacion, questo è falso. Non esiste questa dichiarazione, è un audio fatto da un imitatore“.