Sport – Messi, il City ha già pronta la prima offerta per il Barcellona

Potrebbe essere la trattativa del secolo e per questo non ci si aspetta sarà chiusa in pochi giorni. Il fax che Messi ha inviato al Barça per comunicare di voler essere liberato dal suo contratto ha scosso il mondo del calcio. In ballo ci sono i 700 mln della clausola rescissoria e sembra proprio che una battaglia legale non sia da escludere. Intanto si è mosso il City.

Messi avrebbe chiamato, secondo il quotidiano Sport, Guardiola per dirgli che gli farebbe piacere tornare a giocare per lui e il tecnico avrebbe risposto che se quella è la sua volontà faranno di tutto per prenderlo.

Il club inglese avrebbe pronta un’offerta per i blaugrana, che non vada oltre i limiti del fair play finanziario: l’offerta sarebbe attorno ai cento mln cash e nella trattativa potrebbero rientrare tre contropartite. I tre nomi? Gabriel Jesus, Bernardo Silva ed Eric Garcia. Al City sono ottimisti, conclude il quotidiano sportivo.

(Fonte: sport.es)