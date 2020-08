Ricci: “Clausola valida fino al 31 agosto, Messi è convinto. C’è una pista più calda di tutte”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista de La Gazzetta dello Sport inviato a Barcellona Filippo Ricci ha provato a fare chiarezza sulla situazione attorno a Leo Messi:

“La questione è in mano agli avvocati, Messi sostiene che la clausola per uscire dal contratto è stata prolungata a fine agosto a causa del Covid_19. E non è un dettaglio da poco perché se vale Messi si libera a 0, altrimenti costa 700 milioni. La mia idea è che Messi, per essersi mosso con questa decisione, abbia già un accordo con qualche altra squadra. Non è una mossa per cacciare Bartomeu. E’ troppo tardi. Messi ha capito che non c’è più tempo, anche se se ne andasse Bartomeu. Non ci sono soldi per fare una squadra all’altezza di Messi e per questo Bartomeu lo ha messo alla porta”

“Le parole di Koeman? Una ricostruzione di parte per far apparire il tecnico come l’uomo forte. La verità è che Messi ha capito che non verrà costruito un grande Barcellona per la prossima stagione. Messi guadagna 50 milioni netti. Penso a un triennale per il futuro, quindi la base d’asta è 150 milioni. Poche squadre se lo possono permettere, ancora meno con le porte chiuse e tutti gli introiti persi da stadio. Per me la pista Manchester City è quella più calda. Ci sono dirigenti catalani, c’è il suo amico Kun Aguero e c’è Guardiola, che proprio come Messi è all’ultima chiamata per tornare a vincere la Champions League. Il Barcellona ha bisogno disperato di soldi, perdere Messi sarebbe chiaramente un disastro, ma potrebbe anche essere un’opportunità liberarsi da uno stipendio loro da 110 milioni di euro”.