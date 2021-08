In Francia aspettano Messi e già ipotizzano la sua prima partita col PSG

Il calciatore più amato della storia del Barcellona non ha potuto rinnovare il contratto: a Parigi lo aspettano a braccia aperte

Era in lacrime e ha parlato solo del Barcellona perché si trattava di un rapporto durato anni, che ha fatto la storia. Ma si chiude un capitolo e se ne apre un altro. La prossima pagina del libro Messisi colorerà dei colori del PSG. Questione di ore e arriverà l'annuncio dell'accordo. Magari chissà, si aspetterà qualche giorno solo 'pro-forma'. Ma a Parigi lo aspettano e non vedono l'ora di vederlo giocare con Mbappé (se non partisse) e il suo amico Neymar.