Repubblica – Messi, ora il PSG può offrirgli 50 mln a stagione

L'argentino non può rimanere al Barcellona. Dopo l'annuncio choc il club parigino si fionda su di lui

Messi e il Barcellona avevano trovato un accordo, ma le nuove regole della Liga non permettono di depositarlo. Così è arrivato l'annuncio ufficiale di un addio incredibile che fa gioire il PSG. Perché Al Khelaifi, presidente del club parigino, dopo aver preso Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wijnaldum , sogna di portare il più forte all'ombra della Tour Eiffel. Sarebbe tutto pronto per il Neymar-Messi-Mbappé.

Anche se il francese potrebbe essere a questo punto destinato all'addio con Perez e il Real Madrid che hanno messo sul tavolo per lui 100 mln. Per il giocatore argentino, che arriverebbe a costo zero, un contratto da quasi 50 mln a stagione. Roba dell'altro mondo.