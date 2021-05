Moratti: “Messi in prima squadra dopo la mia offerta. Inter, serviva un Conte. Kante…”

Alcuni stralci della prefazione dell'ex presidente nerazzurro del libro "Inter per semper, 40 nerazzurri raccontati in rima"

In uscita domani il libro "Inter per semper, 40 nerazzurri raccontati in rima" di Mattia Todisco. La prefazione è di Massimo Moratti e Il Girono ne anticipa alcuni stralci: "Messi? Se lo avessi acquistato forse avremmo vinto di più. In pratica la nostra richiesta al Barcellona lo ha spedito dritto in prima squadra".