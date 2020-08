In Spagna – Messi? “Strano che il Barça parli di contratto. Con Koeman si sono detti…”

In Spagna tiene banco l’addio di Messi. In sostanza non si parla di altro. E anche in televisione, in particolare su El Chiringuito, il giornalista Quim Domènech, ha parlato della Pulce e ha sottolineato che c’è preoccupazione nell’ambiente blaugrana. “La situazione non è buona e la rabbia di Messi è reale ed è terribilmente accesa. Non c’è un’idea di cambiamento o di convincimento, non c’è una vera e propria operazione in atto per convincerlo a restare. Preoccupa il fatto che il Barcellona si riferisca al fatto che un contratto e una clausola e che conta solo quello. Messi non risponde al telefono. Se l’incontro fosse andato bene non parlerebbero certo del contratto. E con Koeman si sono lasciati con un continueremo a parlarne…”, ha spiegato il giornalista.

(Fonte: El Chiringuito – lasexta.com)