Psg, triennale per Messi. Stipendio netto da 40 milioni di euro l’anno

Secondo l'Equipe l'argentino sta per firmare e guadagnerà di più del suo amico Neymar

E' quanto - secondo il quotidiano francese l'Equipe - il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a offrire a Leo Messi, dopo la rottura con il Barcellona. Per il quotidiano sportivo francese sarebbe una cifra un po' inferiore a quanto il club parigino era disposto a offrire in passato, ma rientra in una delle principali esigenze del giocatore, ovvero impegnarsi almeno due anni. Uno stipendio che comunque è superiore a quello che percepisce Neymar (35 milioni).