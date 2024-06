Messi: “Inter Miami sarà mio ultimo club. Ho giocato sempre a pallone e…”

In un'intervista a ESPN, Lionel Messi ha dichiarato: «Ad oggi penso che sarà il mio ultimo club, ma non sono pronto a lasciare il calcio». Il giocatore argentino si è aperto sottolineando anche: «È stato un passo difficile lasciare l'Europa per venire qui. Il fatto di essere diventato campione del mondo ha aiutato molto anche a vedere le cose in modo diverso».