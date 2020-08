EDICOLA TS – Pazzesco 8-2! Storico Bayern: Barça raso al suolo. Messi umiliato, è distrutto

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 15 agosto 2020 non parla di Inter: in taglio alto spazio al KO del Barça. “Pazzesco! 8-2, storico Bayern: Barça raso al suolo. Umiliato! Messi, 33 anni, è distrutto. Mai nelle coppe europee il Barcellona aveva subito una simile disfatta. L’ultima volta che i catalani avevano incassato 8 gol è datata 1946. La copertina è dedicata alla Juve: “Ecco la Juve di Pirlo! Ronaldo perno dell’attacco, con Kulusevski e un bomber (Milik, Jimenez, Dzeko o Morata). Pogba è l’uomo giusto per rivitalizzare il centrocampo con Arthur davanti alla difesa”.