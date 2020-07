Giornale – Messi, Inter e Barça negano la trattativa. Affare destinato a essere una dolce utopia

Suning fa sognare i tifosi dell’Inter con una trovata pubblicitaria. Per presentare la partita col Napoli, la tv di Suning PPTV proietta l’ombra di Messi sul Duomo e alimenta ancor di più le speranze nerazzurre.

“Un affare realizzabile, a parametro zero, nel 2021 nel caso in cui la Pulce non dovesse rinnovare il suo contratto con il Barcellona. Sia dalla Catalogna che da viale della Liberazione negano, però, con forza tale suggestione di mercato, che invece accende la fantasia dei tifosi interisti. Un acquisto stellare per fermare l’egemonia juventina in Serie A. Il nome di Messi fa sognare a occhi aperti. In realtà Messi all’Inter è destinato a restare soltanto una dolce utopia, nonostante lo sbarco imminente nel capoluogo milanese di papà Jorge, che sposterà gli interessi commerciali del figlio in Italia per allentare la presa del fisco iberico sugli asset di investimento famigliari”, si legge su La Stampa.