Crotone, Messias: “All’andata ci è andata storta. Inter miglior difesa? Noi abbiamo il bomber”

Junior Messias, intervenuto in un'intervista al sito ufficiale del Crotone, ha parlato così anche in vista della partita contro l'Inter

Junior Messias , intervenuto in un'intervista al sito ufficiale del Crotone, ha parlato così anche in vista della partita contro l'Inter:

"E’ dall’inizio che facciamo buone prestazioni, ora siamo arrivati ad un punto in cui sembra quasi impossibile raggiungere la salvezza ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in queste partite che rimangono per rispetto dei tifosi e della gente di Crotone. Ci impegneremo al massimo e cercare di fare risultato, a Crotone mi sono trovato una famiglia, è gente perbene. Contro l'Inter è Davide contro Golia? Abbiamo sempre fatto prestazioni, bisogna avere equilibrio. L'Inter ha quasi vinto, dobbiamo cercare di fare bene e quello che possiamo, all'andata ci è andata storta, abbiamo fatto un grande primo tempo e nel secondo ci siamo lasciati andare e preso 4 gol. Inter miglior difesa? Dobbiamo cercare di dare il nostro meglio, speriamo che Simy segni ancora, abbiamo il bomber per fare gol".