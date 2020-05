Metodo Bundesliga in Serie A? La Gazzetta chiarisce: “Impossibile da attuare in Italia perché…”

In Italia continua a scatenare un acceso dibattito la questione relativa al protocollo medico-sanitario e alla quarantena in caso di nuova positività in una squadra di Serie A. In molti hanno chiesto che l’Italia adotti il ‘metodo Bundesliga‘, che prevede l’isolamento del giocatore mentre il resto della squadra prosegue, ovviamente dopo essere testata per verificare di non aver contratto il virus. Metodo Bundesliga che, però, in Italia è impossibile da attuare. “E’ vero che la Bundesliga, che crede di poter contenere i nuovi contagi, così si dà più chance per la chiusura del campionato, però in Germania i giocatori non sono dipendenti dei club e non c’è responsabilità penale di medici e società, se non in casi di evidente gravità. Insomma, con leggi diverse servono soluzioni diverse”, commenta la Gazzetta dello Sport.