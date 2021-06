Meunier: “Lukaku è speciale, è il top del top. Perfetto per vincere”

Il difensore del Dortmund e del Belgio si è espresso in questi termini sul compagno di squadra Lukaku

"Ho sempre detto che Romelu è qualcosa di speciale. È il top del top. È nella categoria di giocatori come Harry Kane, che può fare qualcosa in più per una squadra. Può giocare spalle alla porta, può colpire di testa. Può giocare in profondità, può combinare coi compagni. È un giocatore completo. Serve uno così per ottenere risultati".