Il miglior centravanti francese di sempre? Zidane snobba Trezeguet e Henry: “Per me è…”

Il miglior centravanti francese per Zinedine Zidane? “Karim Benzema. Per me sì, è il massimo. Lo ha dimostrato giocando nel Real da moltissimi anni, al suo attivo ha più di 500 partite e tantissimi gol, tutto quello che ha fatto qui parla da solo. Per me è il migliore, oggi è un giocatore più maturo, ma ha sempre dimostrato il suo valore. Non è un 9 puro, non pensa solo a segnare. Ecco perché mi piace così tanto, è un attaccante completo, partecipa al gioco se c’è da fare l’assist lo fa e quando c’è da fare gol, anche se non sta facendo una grande partita come è successo con l’Athletic, lui fa comunque due gol, questo è Karim”, ha dichiarato l’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa.