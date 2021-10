Bologna, Mihajlovic: “Espulsioni? La prima forse non c’era. Senza il gol di Bennacer…”

Il suo Bologna ci ha messo il cuore, sfiorando un'impresa. Alla fine, però, Mihajlovic e i suoi ragazzi si sono dovuti arrendere al Milan

"Arrabbiato no, mi dispiace perché la partita si è messa così, ma mi sono promesso di non voler più parlare degli arbitri. Parlo della mia squadra che con due uomini in meno ha pareggiato la partita, poi abbiamo avuto anche l'occasione per andare in vantaggio. Con due uomini in meno il jolly di Bennacer, poi l'altro. In 11 siamo stati superiori al Mila. I ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto. Oggi abbiamo perso punti, ma abbiamo vinto nel gioco, nello spirito, nel coraggio, in tutto quanto. Eravamo stremati, giocare tutto questo tempo in 10 e poi 9, è dura, rimane rammarico. Senza il jolly di Bennacer non so come sarebbe finita, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Episodi arbitrali? Se è fatto, è fatto giusto, è giusto".