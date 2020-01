Mihajlovic: “Conte sta ottenendo il 120% dai suoi, ma la Juve è più forte dell’Inter. Conoscendolo…”

In una lunga intervista rilasciata a SportWeek, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della lotta scudetto e dell’Inter, in corsa con la Juventus per il titolo.

“Se immaginavo l’Inter prima in classifica con la Juve?“. La risposta del serbo: “Ero convinto che Conte avrebbe dato del filo da torcere, ma non credevo così tanto. Sta ottenendo il 120% dai suoi uomini, ha un’ottima difesa e una coppia d’attacco che si trova a meraviglia, ma considero la Juve ancora la più forte. Per lottare fino alla fine a Conte serviranno rinforzi a gennaio. Conoscendolo, se li farà dare…”.