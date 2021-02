Mihajlovic: “Scudetto? L’Inter è sicuramente la più accreditata. Ibra…”

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Tiki Taka della lotta scudetto: a suo giudizio, l'Inter è la più accreditata

"Ho visto la partita, Ibra ha fatto quello che doveva fare. Non ha segnato ma si è reso più pericoloso di tutti, ha vinto l'Inter. Scudetto chiuso? Non direi chiuso però la squadra più accreditata per vincerlo è sicuramente l'Inter. Che differenza c'è tra il mio Milan e quello di Pioli? Ibra. Con Ibra al Bologna saremmo in zona Europa League. Ibra a Sanremo? Se Ibra fa quello che deve fare in campo e si allena come si dovrebbe allenare e non ho dubbi, quella è vita privata e ognuno può fare quello che vuole. Stella Rossa? Tifo sempre Stella Rossa ma è difficile che passi il turno col Milan, c'è anche il mio fratellino Stankovic".