Mihajlovic: “Inter? Prima di Mancini grande squadra che non vinceva. Con lui…”

Le parole del serbo a proposito della sua vecchia esperienza in nerazzurro

"Entrambi. Quando stavamo all'Inter, prima che venisse Mancini, si diceva sempre che l'Inter aveva una grande squadra ma non aveva mai vinto nulla. Poi con l'arrivo di Mancini, Mihajlovic, c'è stato un cambiamento. Qui non possiamo prendere certi giocatori, bisogna l'lavorare sull'atteggiamento mentale che però è un processo lungo. Noi possiamo essere bravi fisicamente, caratterialmente, tecnicamente, ma senza l'atteggiamento mentale tutto il resto vale poco. Ci vuole tempo e pazienza... Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di far capire ai ragazzi che tipo di approccio mentale bisogna avere, però non solo il giorno della partita. Non siamo interruttori che si accendono e spengono durante la settimana, dobbiamo avere sempre la lampadina accesa anche se non è sempre facile".