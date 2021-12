Mihajlovic: “La Juve? Affrontiamo una diretta concorrente. In passato…”

Le parole del tecnico del Bologna alla vigilia della gara contro la Juventus

Guardando l'andamento di questo campionato, Mihajlovic ha dichiarato: "In passato il nostro obiettivo era la salvezza, oggi è quello di stare nella parte sinistra della classifica. Non sembra così ma è nostra diretta concorrente perché ha 4 punti in più: ma per batterla dovremo andare oltre i cento all’ora. E’ una Juventus che sta recuperando campo, l’importante è che recuperino... di più dalla settimana prossima. La Juventus non è mai abbordabile, chiunque ci sia".